Раф, макиато и другие идеи «кофейного» маникюра

Кофе — неотъемлемый гастрономический атрибут холодного времени года. Для поклонников кофейных напитков наш эксперт, нейл-мастер Любава Ивосина подсказала самые трендовые осенние идеи маникюра по мотивам ваших любимых позиций в кофейнях.

Карамельный мокко

Кофейно-шоколадный напиток вдохновил мастеров нейл-дизайна на необычный вариант маникюра. Мастер использует в работе два цвета — шоколадный и более светлый оттенок.

Любава: «Главное, получить контраст в одной температуре. Переход не должен быть слишком резким, ведь кофе с шоколадом постепенно перемешиваются, этого мы и пытаемся добиться на ногтях».

Подобный дизайн выходит идеально в технике акварель на длинных ногтях.

Кофейный микс

Если вы не смогли определиться с одним кофейным напитком, попробуйте несколько. Выбирайте разные оттенки на все пять пальцев, но помните, что все они должны быть теплыми, даже если один или несколько молочные.

Любава: «Как вариант, на одном из пальцев попросите мастера добавить декор в виде шоколадной крошки или присыпки из корицы».

Латте макиато

Насыщенный кофейный напиток с молочной пенкой не оставил равнодушными и нас. Маникюр в латте-версии выполняется на базовой светлой основе, поверх которой мастер уже выводит более темный рисунок, имитируя слой эспрессо.

Раф

Как правило, раф не подразумевает росписи поверх напитка, при этом держит плотный слой сливочной пены. Наш эксперт рекомендует повторить этот дизайн, если вы выступаете за минимализм и хотите немного отдохнуть от экспериментов. Раф-дизайн прекрасно подойдет для любой формы и длины ногтей.