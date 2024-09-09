Эксперт назвал главные женские тренды этой осени

Можно сказать, что в последнее время нам пришлось сильно повзрослеть, и общие модные тенденции осени 2024 являются отражением этого. Хотя было бы неверно утверждать, что стиль Y2K больше не актуален — достаточно взглянуть на модные показы и луки стритстайла, чтобы понять, что эстетика нулевых все еще очень актуальна.

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«Но за последние несколько месяцев мы наблюдали сдвиг в сторону элегантности и утонченности в одежде, что подчеркнули дизайнеры для осени 2024 года. Хорошо скроенные юбочные костюмы, пальто на заказ, элегантные сумки, остроносые туфли и шикарные платья — все это вместе создает гардероб, созданный для женщин, а не для маленьких девочек», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Черный и серый продолжают доминировать в этом сезоне, в то время как яркие осенние оттенки — красный, бордо и хаки, также выходят на передний план. Привлекающие внимание искусственные меховые пальто, элегантные кожаные миди-юбки, куртки из овчины и длинные пальто добавляют образам утонченную элегантность, а объемные вязаные вещи, свободные брюки, двойной деним и леопардовый принт становятся главным модным хитом. Аксессуары и детали нарушают привычные стандарты.

Искусственные меховые пальто

Объемные пальто из искусственного меха доминировали на подиумах, предлагая множество вариантов для стилизации. Например, пастельно-зеленое пальто можно сочетать с облегающей черной водолазкой, кожаными леггинсами и ботильонами для создания стильного городского образа.

Кремовое пальто можно носить с уютным свитером и джинсами, дополнив образ зимними ботинками и вязаной шапкой. А для вечернего выхода серое пальто из искусственного меха можно сочетать с черным платьем, яркими серьгами и туфлями на каблуке.

Куртки из овчины

Идеальный вариант для прохладных дней, они обеспечивают тепло и комфорт. Их можно носить с джинсами и замшевыми ботинками для повседневного образа или надеть поверх макси-платья с цветочным принтом для создания расслабленного стиля.

Длинные пальто с утонченными деталями

«Дизайнеры обновили классические длинные пальто, добавив сложный декор. Эти пальто универсальны и подходят для разных случаев. Носите их с брюками и туфлями на каблуке для элегантного офисного образа или накиньте на свитер и джинсы для стильного выходного наряда», — советует стилист.

Вязаные вещи с акцентом

Объемный вязаный кардиган — это универсальная вещь, которая подходит для различных случаев, от повседневных прогулок до уютных вечеров дома. Попробуйте надеть рваный свитер с джинсами с высокой талией и ботильонами для дневного образа. Или выберите асимметричный свитер с открытыми плечами, комбинируя его с платьем на тонких бретелях и массивными ботинками.

Кожаные миди-юбки

Кожаные миди-юбки сочетают в себе элегантность и современный стиль. Например, это может быть дерзкий и роковой байкерский образ, в котором юбку можно сочетать с облегающим топом и сапогами до колена.

Свободные брюки

Тренд на свободные брюки, который начался весной и продолжился летом, останется с нами и осенью. Комбинируйте их с белой футболкой, объемным пиджаком и кедами для повседневного образа.

Двойной деним

Тренд на двойной деним возвращается — прямиком из нулевых. Сочетайте джинсовые топы и брюки одного оттенка, чтобы создать монохромные образы в индиго, графите или выбеленном небесно-голубом.

Леопардовый принт

Леопардовые принты снова на пике популярности (привет из гранжа все тех же нулевых!). Это могут быть сатиновые макси-платья с леопардовым и цветочным принтом, шубы из искусственного меха, брюки, шляпы, сумки — словом, звериный шик повсюду!

Сапоги до колена

Сапоги до колена можно носить с узкими джинсами и уютным свитером для повседневного образа или сочетать с макси-платьем для более элегантного стиля.

Серый

Серый цвет доминирует в тренде на увеличенный и слегка гротескный силуэт костюмов. Например, они могут сочетаться с длинными пальто и элегантными аксессуарами — в безупречном и завершенном монохроме.

Бордо

Бордо — это классический цвет для холодного времени года. Попробуйте сочетать бордовую юбку с ботфортами или экспериментируйте с более спортивными вариантами.

Пастельные тона

Пастельные оттенки добавляют свежести облику, когда выпадет снег. Экспериментируйте с блокировкой цветов или комбинируйте пастельное пальто с джинсами и уютным свитером.

Красный

Красные пальто стали одним из главных трендов. Сочетание красных вещей с нейтральными базовыми элементами создает яркий образ.

Хаки

Хаки становится все более популярным цветом. Этот старый новый тон добавляет элегантности и шика, особенно в сочетании с костюмами или платьями.