Как сохранить красоту и молодость кожи в условиях стресса и жизни в городе

Жизнь в большом городе диктует свои правила, и это касается не только быта и карьеры, но и ухода за кожей. Активный график, где порой не хватает времени на правильное питание и отдых, постоянный стресс и плохая экология негативно влияют на состояние эпидермиса. Решить и даже предотвратить возможные проблемы поможет косметика, нацеленная на увлажнение и поддержание микробиома кожи. Рассказываем, какие средства стоит внедрить в бьюти-рацион.

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Жизнь в мегаполисе и чистая кожа

Кожа является одной из ключевых мишеней для вредных веществ, которые содержатся в загрязненной атмосфере мегаполиса. Выхлопные газы, пыль и испарения провоцируют воспалительные процессы и могут, например, послужить причиной развития акне. Стоит упомянуть и вызванный загрязнениями оксидативный стресс и ассоциированное с ним фотостарение кожи. Этот процесс разрушает волокна коллагена и эластина, что ведет к появлению преждевременных возрастных изменений: мелких морщин, потери упругости, сухости, тусклого цвета лица.

Микробиом и активный состав косметической «помощи»

Специалисты лаборатории Natura Siberica создали пробиотические комплексы, основанные на ферментированных экстрактах сибирских растений. Они помогают поддерживать баланс микробиома и дают коже все нужные питательные вещества. Каждый экстракт подобран с умом, в зависимости от того, какая именно помощь нужна коже. Ферментация делает полезные вещества более доступными для микробиома кожи и создает идеальные условия для роста полезных микроорганизмов. А еще в состав входит комплекс лакто- и бифидобактерий, который отлично подходит для питания микробиома! Здоровый микробиом — залог красивой кожи.

Гиалуроновая кислота способствует увлажнению, заполнению мелких морщинок, улучшению текстуры кожи, стимуляции коллагена. Гиалуроновую кислоту можно начинать использовать с 20–25 лет, когда кожа начинает терять влагу и упругость. Экстракт кладонии снежной — эксклюзивный компонент бренда. Natura Siberica одна из первых начала использовать все преимущества этого природного натурального антисептика в производстве уходовой косметики для лица, особенно в продуктах для чувствительной и увядающей кожи. Полифенолы сибирской чаги придают коже сияние и упругость.

Чтобы активные компоненты максимально усваивались, специалисты Natura Siberica используют липосомы как транспортную систему для проникновения в верхние слои кожи. «Капсулы» сделаны из фосфолипидов — основных строительных блоков клеточных мембран. Кожа распознает липосомы как «свои» и легко пропускает их внутрь. Это значит, что ингредиенты точно попадают туда, куда надо, и действуют эффективно!

«ПАВы» вам по нраву?

В состав любого очищающего средства, помимо воды, консервантов, красителей и отдушек, входят ПАВы (поверхностно-активные вещества). ПАВ является моющей основой продукта. Он похож на чупачупс, который состоит из головы (гидрофильная часть) и хвоста (липофильная часть). Принцип работы ПАВ — подобное притягивает подобное: липофильная часть захватывает жир и различные загрязнения с кожи, а гидрофильная часть, соединяясь с водой, удаляет эти загрязнения с поверхности.

Целы ли мицеллы?

Мицеллы — мельчайшие частицы, представляющие собой сферы. Эти «малыши», подобно магнитам, притягивают частицы загрязнения с поверхности кожи и обволакивают их. После чего все остатки макияжа становятся как бы их «ядром» и удаляются с поверхности кожи.

Иными словами, уход стоит начать с грамотного очищения лица и правильной косметики. С этой задачей справится гиалуроновая мицеллярная вода для всех типов кожи из серии Lab Biome от Natura Siberica. В ходе исследования* 96% женщин подтвердили, что средство бережно и эффективно очищает кожу от загрязнений. Это происходит за счет тех самых мицелл, о которых мы написали выше. Плюс в составе мицеллярки есть гидролат линнеи северной, пробиотики и 4D-гиалуроновая кислота.

После демакияжа переходите ко второй ступени — очищению гиалуроновым гелем Hydration от Lab Biome. Гель комфортен в использовании: он мягко воздействует на кожу и после умывания не оставляет чувства стянутости.

Сильный стресс и сухость кожи

Быстрый темп жизни мегаполиса сопряжен со стрессовыми ситуациями, которые не всегда очевидны. Мы нервничаем, опаздывая на важную встречу из-за загруженного трафика, но также стрессуем от фонового шума больших городов: оживленных дорог, ремонтных работ и разговоров людей. Все это отражается на состоянии кожи: когда мы испытываем стресс, снижается ее увлажненность.

Чтобы избежать обезвоживания, интегрируйте в уход средства с увлажняющими компонентами. Для ежедневного применения используйте после очищения гиалуроновый тоник Hydration от Lab Biome. Он гарантирует увлажнение, а также отвечает за нормализацию pH и тонизацию кожи. Гликопротеины северной ламинарии стимулируют выработку собственного коллагена и улучшают текстуру кожи.

В качестве дополнительного ухода можно задействовать гидрогелевую маску Hydration. За счет текстуры она легко распределяется по коже, способствует гидратации (ткани получают необходимое количество воды для нормального функционирования), придает упругость и тонус. Продукты содержат в формуле 4D-гиалуроновую кислоту, которая хорошо увлажняет кожу и помогает удерживать влагу в ее слоях.

После качественного и правильно подобранного очищения кожу лица нужно увлажнить и напитать, ведь стресс никуда не делся, а выглядеть хорошо нужно всегда. Для ежедневного ухода подойдут дневной и ночной кремы Hyaluron от Lab Biome, которые будут следить за состоянием микробиома в течение суток. Их формулы насыщены лизатами лакто- и бифидобактерий, легко адаптирующимися к индивидуальным потребностям кожи и повышающими ее иммунитет. Благодаря легким кремовым текстурам средства комфортно ощущаются на коже. Дневной крем подходит в качестве базы под макияж, а ночной крем-филлер быстро впитывается и не оставляет ощущения маски на лице.

Последний, но не по важности, совет: даже при самом напряженном графике постарайтесь найти время для себя. Бьюти-процедуры помогают расслабиться после тяжелого дня и несут практическую пользу для вашей кожи. С правильным уходом она будет эффективнее противостоять неприятностям, которые скрывает жизнь большого города.

* По результатам тестирования дебрендированной продукции, при участии 25 женщин от 25 до 44 лет. % согласия ‒ % людей, выбравших «согласна» по результатам анкетирования. Исследование проведено компанией Natura Siberica.

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