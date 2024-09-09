Безопасно ли отбеливать зубы природными средствами дома

Белоснежная привлекательная улыбка и здоровые, крепкие зубы — это мечта каждого из нас. Возможность заменить зубные пасты природными средствами и сэкономить на достаточно дорогой процедуре отбеливания кажется весьма заманчивой. О том, какие природные средства для ухода за зубами действительно работают, нам рассказал кандидат медицинских наук, врач-стоматолог высшей категории Константин Федотов.

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Самые популярные природные средствадля ухода за зубами

«Природные средства обладают наибольшей биологической совместимостью с нашим организмом. Применяя гигиенические средства натурального происхождения можно добиться даже лучшего результата по сравнению с использованием классических зубных паст и ополаскивателей. Природные продукты помогают очистить всю поверхность зуба от пигментированного налета и плотных зубных отложений, обеспечить лечебный, противовоспалительный и заживляющий эффект, освежить дыхание. Кроме того, правильно подобранные натуральные средства помогают добиться эффекта отбеливания зубов в домашних условиях», — отмечает эксперт.

Каолин (белая глина), цеолит, морская соль мелкой фракции, сода, измельченный древесный уголь прекрасно очищают поверхность зуба и полируют ее благодаря своим выраженным абразивным свойствам.

Для лучшего очищения и расщепления зубного налета широко используются растительные ферменты: бромелайн (синтезируют из сока ананаса), папаин (фермент папайи). Они также имеют противовоспалительный и антисептический эффект, что неоднократно клинически доказано.

Эфирные масла цитрусовых, настойка прополиса, экстракты ромашки, подорожника, коры дуба, березы, виноградных косточек оказывают выраженный бактерицидный, противовоспалительный и заживляющий эффект. Применение этих компонентов благотворно повлияет на состояние десен и слизистой оболочки полости рта.

Опасно ли домашнее отбеливание зубов

Отбеливание зубов в домашних условиях — более щадящая процедура, чем в кабинете стоматолога. Но, разумеется, эффект будет не такой выраженный, как после профессионального отбеливания. Однако для людей с чувствительными зубами и деснами — это хороший вариант.

«Я очень рекомендую проводить процедуры домашнего отбеливания под непосредственным контролем вашего стоматолога. Это позволит добиться результата, совпадающего с вашими ожиданиями, а также избежать нежелательных последствий в виде повышенной чувствительности зубов, ожогов слизистой оболочки полости рта и возможных отравлений», — говорит врач.

Рекомендации по применению натуральных средств

По словам нашего эксперта, самостоятельное использование природных средств может быть опасным. Кроме того, применяя один компонент, не всегда получается добиться желаемого результата. Однако натуральные ингредиенты входят в состав зубных паст, ополаскивателей и других средств гигиены. Как правило, они объединены в комплекс и в совокупности обладают выраженным терапевтическим эффектом.