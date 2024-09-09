Антивозрастные кремы и сыворотки должны содержать в своем составе определенные активные ингредиенты, которые помогают поддерживать здоровье и молодость кожи.

Три ключевых компонента, которые должны присутствовать в эффективной антивозрастной косметике, – это ретинол, пептиды и антиоксиданты.

Ретинол

Ретинол, известный также как витамин А, – один из самых мощных и проверенных ингредиентов для борьбы со старением кожи. Он стимулирует клеточное обновление, повышает синтез коллагена и эластина, выравнивает тон кожи и сокращает видимость морщин.

Пептиды

Пептиды - это короткие цепочки аминокислот, которые способны проникать в глубокие слои кожи и стимулировать синтез собственного коллагена. Они улучшают упругость и эластичность кожи, сокращают морщины и придают лицу более молодой и свежий вид.

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Антиоксиданты

Антиоксиданты играют важную роль в замедлении процессов старения кожи. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые повреждают клетки кожи и ускоряют появление морщин, пигментных пятен и других возрастных изменений.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Светлана Губарева.