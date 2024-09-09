Как стареть красиво, не прибегая к пластическим операциям

На смену борьбе с признаками старения хирургическим путем приходит философия про-старения.

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Она утверждает, что возрастные изменения стоит не отрицать, а принимать, но стареть нужно красиво, сохраняя здоровье.

Есть несколько способов сохранить прекрасный внешний вид, не прибегая к операциям и «уколам красоты». Важно при этом сохранить здоровье организма, поддерживая правильное функционирование всех его органов. Ведь от здоровья и зависит, насколько хорошо вы будете выглядеть в зрелом возрасте.

Что поможет стареть красиво

1. Здоровое питание

Правильно составленный рацион много значит для внешней красоты и хорошего состояния организма. Экологически чистые продукты без красителей и консервантов, натуральные овощи и фрукты, здоровая белковая пища, чистая вода, правильный режим питания и отсутствие крайностей должны быть базой для тех, кто хочет жить долго и выглядеть при этом не дряхлым, а подтянутым и бодрым.

2. Здоровый сон

Сон помогает клеткам мозга восстанавливать связи, обрабатывать информацию о состоянии организма. Сон восполняет энергию, дает силы для новых свершений, поддерживает все функции тела. Мелатонин, вырабатываемый во сне, отвечает за хорошее состояние кожи, замедляет старение, борется со стрессом и даже имеет противораковое действие. Он поддерживает и регенеративную функцию организма.

3. Занятия спортом

Мышцы нужно держать в постоянном тонусе, ведь они отвечают за все функции внутренних органов. Кровоснабжение мозга зависит от здоровья мышц шеи, а правильное дыхание и здоровье сердца обеспечиваются работой грудного отдела.

Физическая активность в зрелом и пожилом возрасте очень важна. Это могут быть фитнес, занятия спортом, танцы, плавание в бассейне. Врачи также советуют пользоваться аппаратной миостимуляцией, которая активирует работу мышц и улучшает лимфодренаж.

4. Диспансеризация

Ежегодное обследование состояния внутренних органов позволить выявить любые нарушения в их работе на ранних сроках. А это поможет назначить своевременное лечение. Обязательно следует контролировать дыхательную, сердечно-сосудистую, иммунную и эндокринную системы, а также желудочно-кишечный тракт.

5. Контроль за здоровьем ног

Ноги — одна из основных болей пожилых людей. Нужно следить за здоровьем конечностей и проводить лимфодренаж. Вены будут здоровы, снизится риск целлюлита, да и проблема лишнего жира на боках тоже отпадет.

6. Отсутствие стресса

Избежать любых проявлений стресса, конечно, невозможно. Последствиями становятся ранние морщины, седина в волосах, болезни сердца, скачущее давление.

Помочь в борьбе с последствиями стрессовых ситуаций могут релаксирующие процедуры: разные виды массажа, прессотерапия, дермотония, обертывание и прочие.

7. Правильный уход за кожей

Кожу нужно увлажнять, защищать от агрессивного ультрафиолета не только летом, но и в любое другое время года.

Мягкие фруктовые кислоты или ферментные комплексы удалят загрязнения и ороговевшие клетки.

Косметологи советуют применять только качественные кремы, сыворотки и ампульные концентраты. В косметике должны быть витамины А, Е, В, С, глицерин, эссенциальные масла и экстракты растений, пептидные комплексы и микроэлементы. Все они защищают кожу, восполняют недостаток влаги и полезных веществ.

Для кожи хороши также массаж, физиотерапия и прочие процедуры, улучшающие, снимающие отечность.

Но перед применением любых средств и процедур нужно проконсультироваться с врачом.