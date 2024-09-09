Cтилист назвал самый модный тренч на осень

Российский стилист Алеко Надирян назвал самый модный тренч на осень. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале.

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По словам эксперта, базовым вариантом станет классический бежевый тренч. Однако специалист подчеркнул, что еще одним практичным, но более эффектным вариантом является кожаный плащ. Так, Надирян порекомендовал выбирать универсальные оттенки изделий, такие как черный, коричневый, бордовый или зеленый.

При этом стилист уточнил, что наиболее выигрышно будет смотреться длина макси.

«Тогда можно сочетать его с юбками и брюками любой длины и фасона без риска укоротить силуэт», — пояснил он.

Ранее в сентябре россиянкам посоветовали носить юбку с брюками осенью. Стилист Александр Рогов заявил, что модными стали юбки из разных материалов с цветными брюками.