Кардиган: с чем его можно носить

Макси или укороченные, гладкие или из объемной пряжи, облегающие или оверсайз. В новом холодном сезоне к кардиганам повышенное внимание. И если летом мы их уже успели подружить с пижамными штанами и платьем в бельевом стиле, то сейчас обращаемся к более плотным по фактуре вещам. Образы инфлюенсеров в помощь.

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С кожаными брюками

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Поговорим про «бабушкин» стиль. Кардиганы с характерным геометрическим рисунком или в крупную вязку вызвали у всех приятную ностальгию, появившись на подиумах. Сентиментальный вайб разбавляем решительными кожаными брюками в актуальном винном оттенке.

С юбкой-плиссе

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Инфантильность мини-юбки со складками упразднит оверсайз-пиджак. Он же смягчит романтический настрой тонкого кардигана с круглым вырезом. И, кажется, мы уже приближаемся к тому моменту, когда придется встретиться лицом к лицу с колготками.

С анималистическим принтом

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Тут хочется напомнить, что кроме набившего оскомину леопарда в природе существуют и другие животные. Особую популярность сейчас набирает корова. А зебра — это вообще что-то на базовом. Броский принт сочетаем с не менее броскими вещами: кардиган с акцентными плечами подойдет.

С трикотажной юбкой

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Осень велит облачаться в уютные трикотажные костюмы, а что если верх и низ будут из разных трикотажных фактур? Обыграем, например, актуальный оливковый, взяв его разные оттенки. Струящуюся юбку и объемный кардиган дополняем замшевыми казаками.

С жакетом

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В эпоху многослойности пиджак и кардиган не взаимозаменяющие позиции, а взаимодополняющие. Особенно если речь идет о замшевом жакете, за которым этой осенью выстроились в очередь модницы. Тонкий лонгслив — и без него не обойтись — идеальный нижний слой. Настроение — серый плюс коричневый равно любовь.

С белыми джинсами

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Начнем с того, что длинный кардиган — абсолютный мастхэв в этом сезоне. И не важно, какую модель вы выберете — из тонкого трикотажа, в крупную вязку или пушистые изделия с ворсом. Макси-позиции, к слову, подойдут к любому наряду.

С бермудами

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Джинсовые или из костюмной ткани бермуды забираем с собой из лета в осень. Сочетаем с объемным или обтягивающим кардиганом и топом. Носки или гольфы избавят от мурашек, которые все чаще одолевают нас на ветру. Завершающий акцент — лоферы.