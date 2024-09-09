Как правильно выбрать SPF-крем, чтобы он точно защитил кожу

Несмотря на то, что в России тепло отступает и вскоре наступят холода, это не означает, что необходимость в защите от солнечных лучей исчезает. Многие из нас, стремясь насладиться теплыми краями, отправляются в путешествия, где солнце светит ярче и теплее. В таких условиях использование SPF-средств становится особенно важным, т.к. необходимо защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Независимо от времени года, защита от солнца остается актуальной и необходимой для поддержания здоровья и молодости кожи.

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Защита от солнечных лучей может присутствовать не только в специальных кремах, но и в уходовой и декоративной косметике — например, в повседневном креме для лица или в тональном креме. Чтобы узнать, есть защита от солнца в том или ином средстве, достаточно найти на упаковке надпись SPF (Sun Protection Factor). Числовое значение возле этой надписи — это уровень защиты.

Рекомендация по уровню SPF-защиты такая:

Каждый день использовать средства с уровнем SPF 30;

Если ваша кожа светлая, склонная к тому, чтобы быстро и сильно обгорать на солнце, используйте SPF 50+;

Если у вас смуглая или темная кожа, она медленно загорает и обычно не обгорает, то используйте крема с SPF 15-30.

Даже если вы хотите целенаправленно позагорать на солнце, все равно позаботьтесь о здоровье своей кожи и нанесите ровным слоем крем хотя бы с минимальным уровнем SPF — это поможет вам не только избежать солнечного ожога, но и продлить жизнь вашему загару и сделать его более ровным. После загара увлажните кожу. И не забывайте пить много воды, чтобы поддерживать необходимый уровень гидратации организма.

Солнцезащитные кремы встречаются в различных форматах — лосьоны, спреи, гели, стики. Спреи легко и быстро наносятся, лосьоны подходят сухой коже, так как дополнительно увлажняют ее, гели — для волосистых участков тела. Выбирайте тот вариант, который удобнее всего для вас. Если планируете купаться или заниматься спортом, выбирайте водостойкий солнцезащитный крем. Имейте в виду, что после купания или потения крем всё равно лучше нанести повторно, чтобы обеспечить коже высокий уровень защиты.

Последствия отказа от использования SPF-крема очевидны: вы можете неожиданно и внезапно обгореть на солнце. Несколько часов на солнечном пляже, день посреди огорода и грядок, прогулка в горах — а вечером ваша кожа уже горит красным светом. Воспаление, затем сухость и шелушение — все это неприятные краткосрочные последствия нахождения на солнце без защиты. Более серьезные последствия — преждевременное старение, постепенное разрушение коллагена и эластина, которые отвечают за упругость и эластичность кожи.

Советы, если вы обгорели:

Постоянно используйте средства с пантенолом, алоэ вера для увлажнения обгоревшей кожи; Не наносите кисломолочные продукты (кефир, сметану) — они способствуют размножению бактерий; Охлаждайте кожу, прикладывая влажные компрессы (но не ледяные), распыляя воду; Защищайте кожу от солнечных лучей, выходя на улицу; Не растирайте кожу, не используйте спиртовые средства и средства с отшелушивающими частицами на масляной основе; Пейте много воды, чтобы поддерживать водный баланс и помочь ожогам поскорее зажить.

Если у вас чувствительная кожа, избегайте кремов с парфюмерными добавками, алкоголем и консервантами. Предпочтение следует отдавать минеральным солнцезащитным кремам с оксидом цинка или диоксидом титана.

Проверяйте срок годности и дату изготовления, чтобы убедиться, что продукт будет эффективен. Если возможно, протестируйте крем на маленьком участке кожи, чтобы убедиться, что он не вызывает раздражения или аллергических реакций.

Выбирая солнцезащитный крем, учитывайте индивидуальные особенности своей кожи и условия, в которых вы будете его использовать.