Специалист назвал визуально старящую вещь в женском гардеробе

Стилистка Шейн Уотсон назвала визуально старящую вещь в женском гардеробе. Соответствующий комментарий приводит издание Daily Mail.

© Lenta.ru

Речь идет о туфлях-лодочках на высоком каблуке. В качестве примера она привела супругу принца Гарри, актрису Меган Маркл.

«Во время своего недавнего визита в Колумбию Меган выглядела старше своих 43 лет исключительно из-за своих туфель-лодочек», — заявила Уотсон.

Вместо них специалистка порекомендовала присмотреть к обуви на плоской подошве. По ее мнению, балетки придают образам с классическими костюмами современности, а длинным платьям — повседневности.

«Обувь на плоской подошве, за несколькими заметными исключениями, делает одежду современной в 2024 году», — заявила она.

В июне стилистка Шейн Уотсон назвала необходимые вещи для отпуска. Тогда эксперт посоветовала взять с собой на отдых босоножки с мягкой стелькой и повседневное платье с открытой спиной.