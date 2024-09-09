Карандаш для удаления пятен с одежды – незаменимый помощник, который всегда можно взять с собой. Его портативный размер позволяет легко убрать локальные загрязнения прямо на месте, не дожидаясь возвращения домой. Карандаш быстро справится с пятнами от еды, косметики, чернил и других источников загрязнения.

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Создать такой карандаш проще простого. Все, что потребуется – это хозяйственное мыло и стиральный порошок. Растопите мыло, смешайте его с порошком и плотно утрамбуйте в форму. После полного высыхания карандаш будет готов к использованию.

Подробнее о том, как сделать такой карандаш в домашних условиях, рассказал в своем видео блогер @nechetoff.