Кейт Уинслет удивила поклонников переменами во внешности

Актриса появилась на ковровой дорожке, приуроченной к премьере нового фильма. Кейт Уинслет посетила предпоказ картины «Ли», который состоялся в Британском институте кино в Лондоне. Для выхода в свет 48-летняя голливудская звезда выбрала белый брючный костюм и чёрный топ.

И всё же в этот вечер внимание было приковано не к безупречному наряду Кейт, а к изменениям в её внешности. Поклонники Уинслет отметили, что в последнее время черты лица актрисы стали заметно другими. Они предполагают, что звезда фильма «Титаник» переборщила с уколами красоты.