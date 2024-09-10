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Кейт Уинслет удивила поклонников переменами во внешности

Актриса появилась на ковровой дорожке, приуроченной к премьере нового фильма. Кейт Уинслет посетила предпоказ картины «Ли», который состоялся в Британском институте кино в Лондоне. Для выхода в свет 48-летняя голливудская звезда выбрала белый брючный костюм и чёрный топ.

Кейт Уинслет удивила поклонников переменами во внешности
© Чемпионат.com

И всё же в этот вечер внимание было приковано не к безупречному наряду Кейт, а к изменениям в её внешности. Поклонники Уинслет отметили, что в последнее время черты лица актрисы стали заметно другими. Они предполагают, что звезда фильма «Титаник» переборщила с уколами красоты.

«Что случилось с лицом Кейт? Ей как будто даже улыбаться тяжело», «С ума сойти, зачем она пошла на это? Здесь точно замешаны филлеры», «Из-за ботокса Кейт теряет свои миловидные черты. Ей стоит остановиться», — пишут взволнованные фанаты Уинслет.
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Кейт Уинслет