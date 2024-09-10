Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер восхитила фанатов внешним видом на прогулке. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

© Lenta.ru

28-летняя манекенщица попала в объективы папарацци на улице в белом мини-платье с асимметричным воротником и короткими рукавами, которое подчеркивало ее фигуру и длинные ноги. Помимо этого, знаменитость надела черные туфли-лодочки на каблуке и черные солнцезащитные очки.

В качестве аксессуаров она выбрала золотые серьги и маленькую сумку. Дженнер нанесла макияж и распустила волосы.

Пользователи сети оценили образ модели в комментариях.

«Мне нравится ее стиль в одежде. У нее есть красота и тело, чтобы носить такое», «Прекрасная женщина с потрясающим телосложением», «Я думаю, у нее потрясающая фигура, за которую можно душу продать», «Она выглядит великолепно!» — высказались они.

Ранее в сентябре Кендалл Дженнер показала новую стрижку в откровенной съемке для модного бренда. На одном кадре она сидела на полу, позируя в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета.