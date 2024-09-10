Брэд Питт назвал правила личной гигиены

Поклонники уверены, что на актёра положительно влияет его новая возлюбленная. Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются с 2022 года. За это время исполнитель главной роли в фильме «Бойцовский клуб» заметно изменился. Он стал иначе одеваться, сменил причёску и, судя по всему, теперь не ленится даже ходить к косметологу.

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Голливудский актёр рассказал, что с возрастом у него действительно сильно поменялись взгляды на стиль и уход за собой. По словам Питта, он вырос в среде, где было принято использовать лишь мыло, а о том, что такое тоник или крем для лица он узнал не так давно.

Я вырос с деревенским менталитетом. Меня учили, что достаточно раз в день умываться с мылом. Но теперь я думаю, что если мы любим себя, то важно относиться к себе намного лучше. Это приносит долговременную пользу, — объяснил Брэд.

Кроме того, Инес, которая является дизайнером ювелирных украшений, внимательно следит за всеми модными тенденциями. Она лично помогает Питту подбирать гардероб и зачастую составляет его образы для выхода в свет. Теперь актёра нередко можно увидеть в трендовых нарядах, на которые раньше он бы даже не обратил внимания.