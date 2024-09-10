Как правильно применять лавандовое масло

Лавандовое масло — это эфирное масло, полученное из растения лаванды. Его можно принимать внутрь, наносить на кожу или использовать в ароматерапии.

«Лавандовое масло приносит пользу коже различными способами. Оно способно уменьшить акне, выровнять тон кожи и сократить морщины. Кроме того, его можно использовать для лечения других проблем, таких как улучшение состояния волос и пищеварения», — объясняет косметолог Алена Вилина.

Лавандовое масло для борьбы с акне

Это масло убивает бактерии, что помогает предотвратить и заживить высыпания. Оно очищает поры и снижает воспаление при нанесении на кожу.

Для использования лавандового масла против акне, разбавьте его кокосовым маслом или другим базовым и нанесите на кожу после умывания. Также можно использовать его в качестве тоника для лица, смешав 2 капли с 1 чайной ложкой гамамелиса. Смочите ватный диск в смеси и аккуратно протрите лицо.

Для борьбы с особо стойкими прыщами можно использовать масло арганы. Смешайте масла в пропорции 1 к 1 и наносите прямо на прыщ дважды в день.

Успокаивает экзему и сухую кожу

Экзема может появляться на любом участке тела. При заболевании кожа становится сухой, зудящей и шелушащейся. Лаванда, обладая противогрибковыми свойствами и уменьшая воспаление, помогает справляться с симптомами экземы. Лавандовое масло также можно использовать и для лечения псориаза. Оно очищает кожу и уменьшает покраснение и раздражение.

Для лечения экземы смешайте 2 капли лавандового масла с таким же количеством масла чайного дерева и 2 чайными ложками кокосового масла. Применяйте ежедневно.

Лавандовое масло для неравномерного тона кожи

Этот продукт способствует выравниванию тона кожи, поскольку уменьшает воспаление. Он помогает осветлить пигментные пятна и уменьшить покраснение. Если у вас есть гиперпигментация, лавандовое масло может помочь в ее лечении.

Лавандовое масло против морщин

Свободные радикалы частично ответственны за появление мелких морщин на лице. Лавандовое масло богато антиоксидантами, которые защищают покровы от воздействия свободных радикалов. Для борьбы с морщинами используйте несколько капель лавандового масла вместе с кокосовым маслом. Смесь можно использовать как увлажняющее средство один или два раза в день.

Противовоспалительные свойства

Лавандовое масло обладает обезболивающими и успокаивающими свойствами, которые помогают при воспалении. Бета-кариофиллен в его составе также действует как натуральное противовоспалительное средство. Для лечения воспаления, вызванного ожогом, смешайте 1—3 капли лавандового масла с 1—2 чайными ложками моринги или кокосового масла. Применяйте смесь трижды в день.

Если у вас солнечный ожог, можно использовать спрей с лавандовым маслом. В бутылку с распылителем добавьте четверть чашки сока алоэ вера, 2 столовые ложки дистиллированной воды и 10—12 капель лавандового масла и масла жожоба. Встряхните бутылку и распылите на пораженный участок. Используйте спрей 2—3 раза в день до полного заживления.

Ранозаживляющие свойства

Лавандовое масло может ускорить процесс заживления ран, таких как ожоги, порезы или царапины. Исследование показало, что лавандовое масло способствует регенерации тканей кожи.

Для обработки небольших ран смешайте 3—4 капли лавандового масла с несколькими каплями кокосового. Нанесите смесь на рану с помощью ватного тампона. Если рана уже зажила, лавандовое масло поможет уменьшить оставшиеся шрамы.

Репеллент от насекомых

Масло можно использовать и как репеллент от насекомых, а также для облегчения укусов. Оно отпугивает насекомых и снижает зуд после укуса. Многие коммерческие репелленты от комаров содержат лавандовое масло. Можно добавить 7 капель масла в свечу и использовать ее на улице для отпугивания.

Для спрея смешайте 240 мл воды и 4 капли лавандового масла в бутылке с распылителем и встряхните. Это натуральное средство, которое можно наносить на кожу и одежду перед выходом на улицу.

Укусы насекомых вызывают покраснение, зуд и боль, а иногда могут инфицироваться. Лавандовое масло помогает справиться с укусами, предотвращая инфекцию и уменьшая воспаление. Оно также помогает облегчить боль.

Для лечения укуса насекомого смешайте 1—2 капли масла с базовым маслом, например кокосовым, и наносите смесь на укус дважды в день или чаще. Если у вас сильная боль, можно добавить каплю масла мяты перечной для обезболивания.

Как использовать лавандовое масло для кожи

«Способ применения зависит от того, что вы хотите лечить. Можно наносить его на кожу с базовым маслом, создавая лосьон. Если вы обрабатываете поврежденный участок кожи, лучше использовать ватный тампон, чтобы избежать загрязнений. Для морщин и сухой кожи масло можно наносить непосредственно руками», — рассказывает косметолог.

Лавандовое масло также можно принимать в виде таблеток или использовать в виде пара для ароматерапии. Хотя лавандовое масло в целом безопасно, оно может вызывать дискомфорт у некоторых людей. Прекратите использование, если заметите побочные эффекты.

Если вы беременны, избегайте использования эфирных масел в первом триместре, так как они могут быть токсичными для плода. После этого лавандовое масло можно использовать только в ароматерапии, но не принимать внутрь и не наносить на кожу во время беременности.