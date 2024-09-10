Супермодель Ирина Шейк прошла по подиуму в прозрачном платье

Супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Tory Burch, который состоялся 9 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Фото опубликовано на сайте издания Vogue.

38-летняя Ирина Шейк дефилировала на подиуме в черном прозрачном платье с белыми вставками, под которое надела боди. Образ супермодели завершили длинные блестящие серьги и туфли с открытым большим пальцем. Визажисты сделали знаменитости естественный макияж, а стилисты уложили волосы назад.

На прошлой неделе Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Helmut Lang. Супермодель предстала перед камерой с короткой стрижкой с рваной челкой. Интернет-пользователи раскритиковали внешний вид звезды. Один из подписчиков заявил, что она похожа на "алкашку".

Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. На днях модель заметили на прогулке с дочерью.