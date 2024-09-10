Накладные ресницы способны подчеркнуть макияж, придавая взгляду выразительность, но важным остается сохранить естественность. У многих есть опасения, что такие ресницы могут выглядеть слишком нарочито. Однако, при правильном выборе и аккуратном нанесении, они могут гармонично дополнить образ, оставаясь почти незаметными.

Вот несколько советов, как добиться этого эффекта:

Выбор ресниц

Для максимально натурального результата выбирайте пучковые ресницы разных размеров. Идеальное сочетание - это пучки длиной 10, 12 и 14 мм. Такое разнообразие поможет создать более реалистичный и объемный вид.

Подготовка

Перед нанесением накладных ресниц важно подготовить свои натуральные ресницы. Накрасьте их как обычно – это создаст базу для накладных ресниц и поможет им лучше слиться с вашими собственными.

Модель поделилась лайфхаком, как сделать ресницы объемнее

Нанесение клея

Аккуратно нанесите небольшое количество клея на основание каждого пучка. Не переусердствуйте – клей может попасть в глаза.

Техника наклеивания

Осторожно приложите пучок к основанию ваших натуральных ресниц. Слегка прижмите и подержите несколько секунд, чтобы клей схватился.

Подробнее о том, как создать выразительный взгляд с помощью накладных ресниц, рассказала в своем видео блогер @julyabay.