Как клеить накладные ресницы, чтобы они выглядели естественно: видео
Накладные ресницы способны подчеркнуть макияж, придавая взгляду выразительность, но важным остается сохранить естественность. У многих есть опасения, что такие ресницы могут выглядеть слишком нарочито. Однако, при правильном выборе и аккуратном нанесении, они могут гармонично дополнить образ, оставаясь почти незаметными.
Вот несколько советов, как добиться этого эффекта:
Выбор ресниц
Для максимально натурального результата выбирайте пучковые ресницы разных размеров. Идеальное сочетание - это пучки длиной 10, 12 и 14 мм. Такое разнообразие поможет создать более реалистичный и объемный вид.
Подготовка
Перед нанесением накладных ресниц важно подготовить свои натуральные ресницы. Накрасьте их как обычно – это создаст базу для накладных ресниц и поможет им лучше слиться с вашими собственными.
Модель поделилась лайфхаком, как сделать ресницы объемнее
Нанесение клея
Аккуратно нанесите небольшое количество клея на основание каждого пучка. Не переусердствуйте – клей может попасть в глаза.
Техника наклеивания
Осторожно приложите пучок к основанию ваших натуральных ресниц. Слегка прижмите и подержите несколько секунд, чтобы клей схватился.
Подробнее о том, как создать выразительный взгляд с помощью накладных ресниц, рассказала в своем видео блогер @julyabay.