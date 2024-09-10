Пять моделей сумок, которые станут хитами осени

О том, что модная стильная сумочка способна совершенно преобразить ваш внешний вид и добавить изюминку в самый простой look, знают все. К счастью, в этом сезоне не нужно тратить огромные деньги на нечто безумно красивое, но совершенно не удобное в реальной жизни. Основная идея, которая доминировала в осенних коллекциях прет-а-порте — это практичность. Итак, перед вами пять моделей сумок, на которые надо обратить свой взгляд этой осенью.

Тоут

Здесь все ясно: стиль ofice core офис на пике популярности, и сумка-тоут — неотъемлемая часть образа деловой леди. Она выглядит строго, элегантно, дорого и являются хорошей инвестицией, так как это уже та самая классика, которая всегда в моде. Недавно представленные модели от Miu Miu, Gucci и Bottega Veneta — в нашем списке желаний, в то время как знаменитая Margaux от The Row или Hug от Ferragamo — уже бестселлер. Но достойную альтернативу можно найти и у российских брендов.

Карго

А вот кое-что интересное. Мы уже с удовольствием носили юбки и брюки в стиле карго, дошла очередь до аксессуаров. Balenciaga, Fendi, Chloé и Acne Studio представили модели с множеством карманов. Они делают сумки еще более практичными: для каждой мелочи найдется свое место. Сумка отлично впишется в образ спорт-шик и рискует стать одним из фаворитов сезона.

Модель, обожаемая сестрами Олсен, прочно списалась в нашу жизнь. С такой сумкой днем можно пойти в офис, захватив ноутбук, а вечером отправиться в спортзал, легко уместив туда спортивную форму. Гигантские сумки — отличные наши спутницы осенью, когда хочется взять с собой вещи потеплее, на случай, если вдруг небо заволокут тучи. При создании образов вдохновляемся коллекциями Chloe, Ferragamo, Loewe, Khaite и Bottega Veneta.

Клатч

Речь идет не только о классических ручных клатчах, как, например, у The Row, так и о «конвертах» размером с папку формата А4, представленных в коллекции Bottega Veneta. Он достаточно большой для того, чтобы вместить туда не только помаду и зеркальце, но и все самые необходимые вещи.

Клатчи-мешочки Proenza Schouler, которые так модно носить под мышкой, создают ощущение непринужденности и легкости — не смотря на то, что для переноски мы используем руку, а не ручку.

Сумка-ведро

Любимая модель знаменитостей, которая эффектно смотрится на красных дорожках. Это подтверждают Тейлор Свифт и Селена Гомес. Однако твердое дно делает эту сумку весьма хорошей находкой для реалий повседневности. Туда очень удобно сложить все нужные мелочи. И, кстати, ведро впишется практически в любой образ.