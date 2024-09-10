Как создать идеальный макияж

Макияж — это не просто нанесение косметики на лицо, это настоящее искусство, которое помогает подчеркнуть красоту и скрыть недостатки. Но для того чтобы создать идеальный макияж, необходимо правильно подобрать средства под свой тип кожи, цвет волос и глаз. Давайте разберемся вместе с визажистом Анастасией Лещинской, какие секреты мейкапа помогут вам создать лучшую версию себя.

Определите свой тип кожи

Прежде всего, важно знать свой тип кожи — сухая, жирная, комбинированная или нормальная. В зависимости от типа кожи выбирайте соответствующие продукты, визажист говорит, что важно также учитывать сезон:

«На лето выбирайте легкие гелевые текстуры: флюиды, сыворотки. Для зимы хороши увлажняющие, питательные. Обязательно подождите 3—5 минут перед нанесением тона, чтобы крем или база успели впитаться».

Подбор тонального средства

Для создания ровного тона кожи выберите тональное средство, которое будет идеально сочетаться с вашим цветом кожи. Нанесите немного продукта на кожу в области щеки и подбородка — именно здесь цвет должен сливаться с натуральным оттенком кожи. Пробовать на руке нет смысла, кожа там отличается от лица, как плотностью, так и цветом.

«И обязательно наносите сразу несколько оттенков тона, после выходите на улицу. В магазинах часто слишком теплый свет и его недостаточно», — акцентирует специалист.

Выбор текстуры косметики

Кремовые текстуры подходят для сухой кожи, а легкие сухие — для жирной. Матирующие формулы лучше не выбирать вовсе,они будут подчеркивать все изъяны. Но здесь важно учитывать индивидуальный фактор, кому-то нравится эффект влажной холеной кожи, а он достигается только благодаря кремовым и жидким текстурам.

«Кстати, можно хорошо сэкономить на количестве средств. Например, выбирать кремовые румяна и использовать их как помаду», — советует Анастасия.

Учитывайте цвет волос и глаз

«Для голубых глаз хорошо подходят противоположные оттенки теней — коричневые, сливовые, лавандовые, для зеленых идеально, чтобы была легкая розовинка: золотые, бронзовые оттенки. А карим отлично подходят глубокие синий, изумрудные, фиолетовые», — делится визажист.

Так что правильнее не просто следовать трендам, а учитывать при подборе теней для глаз индивидуальные особенности. Правильно подобранные оттенки будут подчеркивать цвет глаз и глубину.

Экспериментируйте

Не бойтесь экспериментировать с разными оттенками и текстурами косметики, чтобы найти свой идеальный образ. Попробуйте новинки, спросите совет у визажиста — и вы обязательно найдете косметику, которая подчеркнет вашу индивидуальность и красоту.

«Если вы не знаете, что купить и как сочетать, то отличным вариантом станет урок макияжа у визажиста. Вы научитесь сами делать себе макияж и легко подбирать косметику», — говорит специалист.

Выбор идеальной косметики — это процесс, который поможет вам создать неповторимый образ. Следуйте нашим советам, учитывайте свои индивидуальные особенности и не бойтесь экспериментировать — эффектный результат не заставит себя ждать!