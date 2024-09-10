Эксперты моды Алексей Сухарев и Татьяна Никейцева о трендах осени в преддверии Московской недели моды

В самый разгар осени в столице пройдет третья Московская неделя моды. Несмотря на то, что модные показы нас ждут с 4 по 9 октября, готовиться к прохладной погоде можно уже сейчас. Осенний сезон порадует новыми прочтениями классических форм, неожиданными сочетаниями и многообразием стилей: от офис-кора и колор-блока до ретро 60-х. В преддверии Московской недели моды эксперт моды Алексей Сухарев и стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна, основательница проекта PERSONAL STYLING Татьяна Никейцева рассказали о самых актуальных трендах грядущей осени.

© пресс-служба «Фонда Моды»

Тренд на цвет

Главным цветом года по версии Pantone был и остается Peach Fuzz — теплый и воздушный цвет спелого персика. Эксперты моды Алексей Сухарев и Татьяна Никейцева рекомендуют продолжать носить вариации пастельного оттенка: в тренде пудрово-розовый, кремовый и цвет сливочного масла. Добавить контрастности и усложнить образ помогут сочетания с вишневым или коричневым. Из темной палитры Алексей Сухарев рекомендует обратить внимание на баклажановый, винный и бордо.

Тренд на крой и кор

Архитектура в одежде уже перешла в классическое течение. Из верхней одежды стилисты советуют приобретать благородные кейпы и длинные пальто. Важной деталью осенних образов станет кардиган.

«Кардиганы и комплекты с ними переживают острый интерес не первый сезон. Актуальность этого изделия шагнет вперед, и мы увидим разные интерпретации по длине, цвету и крою», — поясняет Татьяна Никейцева.

Все новое — это хорошо забытое и стилизованное старое, поэтому на подиум вновь врываются 60-е. Из ретро десятилетия обращаем внимание на формы и сочетания цветов. Любители офис-кора также остаются в тренде и закрепятся там надолго.

«Брючные костюмы сильно полюбились и никуда уходить не собираются. Дальше ретро спорт, мы туда включаем все: и теннисную эстетику, и гольф-эстетику. Тот самый Old Money, который был популярен пару лет назад, трансформировался в винтажный спорт. Стоит выделить тренд на Дикий Запад и вестерн: очень много рюш, оборок, все это носится вместе с кожей и казаками», — рекомендует Алексей Сухарев.

Тренд на ткань и принт

Главным трендом остаются анималистичные принты не только в ярких цветах, но и в черно-белой гамме. Помимо уже классического леопарда и питона, этой осенью станут актуальными принты под окрас зебры и коровы. Если в прошлом сезоне принты заполонили рынок одежды, то теперь анималистика стала визитной карточкой в аксессуарах.

Помимо принтов, возвращается тренд на многослойность, которая в этот раз не имеет ничего общего с плотными тканями. Воздушные и полупрозрачные ткани станут важным акцентом в классических, кежуал, романтичных и даже кантри-стилях.

«Прозрачные ткани не сдают позиции. Осенью и зимой пойдут вторым слоем в комплектах. И все, что модницы так любили летом, смогут взять с собой в следующий сезон», — советует Татьяна Никейцева.

Третья Московская неделя моды пройдет с 4 по 9 октября в ЦВЗ «Манеж». Гости мероприятия смогут посетить показы, открытый маркет, профессиональный международный шоурум, лекторий и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Регистрация на маркет и лекторий будет открыта на официальном сайте ближе к датам мероприятия.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.