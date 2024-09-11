Стрелки, достойные Клеопатры: три техники для идеального макияжа глаз

Стрелки на глазах – это классический элемент макияжа, который никогда не выходит из моды. Они способны преобразить любой образ, придать взгляду выразительность и загадочность. В Международный день макияжа, 10 сентября, «ФедералПресс» собрал три популярные техники рисования стрелок, которые помогут добиться профессионального результата и подчеркнуть красоту ваших глаз.

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Классическая подводка

Это тонкая линия, проведенная вдоль линии роста ресниц, которая визуально удлиняет и подчеркивает форму глаз. Такой вид стрелок подходит для любого случая и сочетается с любым стилем макияжа.

Техника выполнения:

Очистите и увлажните кожу век. Нанесите базу под тени, чтобы подводка держалась дольше и не размазывалась;

Начните с внутреннего уголка глаза и ведите линию вдоль линии роста ресниц, постепенно утолщая ее к внешнему уголку. Старайтесь держать руку устойчиво и не отрывать кисть от кожи;

Чтобы создать хвостик стрелки, проведите тонкую линию от внешнего уголка глаза к виску, слегка приподнимая ее вверх. Затем соедините эту линию с основной линией подводки;

Если линия получилась неровной, используйте ватную палочку, смоченную в средстве для снятия макияжа, чтобы аккуратно подправить ее.

Начинающим лучше использовать карандаш, гелевую или кремовую подводку, так как она легче наносится и позволяет корректировать ошибки. Если у вас дрожит рука, попробуйте опереться локтем на стол или другую устойчивую поверхность. Чтобы стрелки получились симметричными, рисуйте их поочередно на каждом глазу, сравнивая результат.

Графичные стрелки

Более смелый и выразительный вариант макияжа глаз. Они могут быть толстыми, тонкими, двойными, цветными или даже с геометрическими элементами. Этот вид макияжа глаз подходит для особых случаев и позволяет проявить свою индивидуальность.

Техника выполнения:

Как и в случае с классической подводкой, очистите и увлажните кожу век, нанесите базу под тени;

Выберите форму и толщину стрелок, которые вам нравятся. Начните с рисования контура, затем заполните его цветом. Используйте тонкую кисть для создания четких линий;

Не бойтесь экспериментировать с цветами, формами и текстурами. Графичные стрелки позволяют проявить вашу креативность и создать уникальный образ.

Для создания графичных стрелок лучше использовать жидкую подводку, так как она дает более насыщенный цвет и четкие линии. Используйте скотч или трафарет, чтобы создать ровные и симметричные линии. Не забывайте о гармонии: графичные стрелки должны сочетаться с остальным макияжем и вашим общим стилем.

Стрелки с помощью теней

Если вы предпочитаете более мягкий и естественный макияж глаз, попробуйте создать стрелки с помощью теней. Этот метод позволяет добиться эффекта дымчатых глаз и придать взгляду глубину.

Техника выполнения:

Очистите и увлажните кожу век, нанесите базу под тени;

Выберите тени темного оттенка, например, коричневого, серого или черного. Нанесите тени на внешний уголок глаза и вдоль линии роста ресниц, используя плоскую кисть;

Используйте пушистую кисть, чтобы растушевать тени, создавая плавный переход от темного к светлому оттенку;

Чтобы создать хвостик стрелки, используйте тонкую кисть и тени того же оттенка. Проведите линию от внешнего уголка глаза к виску, слегка приподнимая ее вверх.

Для создания таких стрелок лучше использовать матовые тени, так как они выглядят более естественно. Используйте разные оттенки, чтобы создать глубину и объем. Не забывайте о растушевке: плавный переход от темного к светлому оттенку сделает ваш макияж более гармоничным.

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