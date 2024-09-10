Семь ароматических солей для ванны, которые помогут расслабиться

Соль для ванны делает ежедневные банные процедуры не только приятными, но и полезными. Расслабляющие, тонизирующие, с сухоцветами и сложными ароматическими композициями — собрали семь классных вариантов в новом материале.

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Соль для ванны Sonia, Flame Moscow

Соль Северного и Средиземного морей пропитана ароматической композицией с нотами перца, табака и сандала. Такая смесь подойдет для ароматерапии, расслабления и поддержания тонуса.

Парфюмированная соль для ванны Taiga Bloom, Natura Siberica

Озерная соль с сухоцветами и эфирными маслами для домашних спа-ритуалов. Ароматическая композиция — отсылка к таежной флоре, цветущим травам и ягодам.

Соль для ванны «Голубые водоросли и бамбук», Windsor's Soap

В банке из аптечного стекла — микс соли Мертвого моря, гималайской и английской эпсомской. Ее морской запах сочетается с ароматом водорослей, травянистыми нотами бамбука и цитрусовыми.

Соль для ванны с минералами мертвого моря, Alma K.

Минералы, которые содержатся в соли, отвечают за релакс и уход: они восстанавливают и увлажняют кожу. Формула также обогащена питательным экстрактом ромашки, который нейтрализует покраснения.

Цветочная магниевая соль для ванны, Bisou

Магниевая соль помогает расслабиться после трудового дня, нормализуя кровообращение и устраняя напряжение в теле. Чтобы прием ванны стал еще приятнее, к соли добавили цветки сафлора и экстракт лотоса.

Соль для ванны «Цитрус», «Краснополянская косметика»

Заряд бодрости в сыпучем формате. За энергетический эффект отвечают масла мандарина и апельсина, которые оказывают тонизирующее действие. Миндаль сделает кожу мягкой и гладкой, а морская соль восполнит дефицит полезных элементов и снимет напряжение в мышцах.

Цветочная соль для ванны Clean Your Aura by Organic Woman, Organic Kitchen

Амарант, сахалинская лаванда, лесная незабудка и лилия — с этой солью ваша ванная наполнится цветами. Но не эстетическим удовольствием единым: морская соль поддерживает здоровье кожи и ее защитные свойства.