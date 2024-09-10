Все тренды нового сезона: Александр Рогов провел мастер-класс в «Крокус Сити Молле»

7 сентября в «Крокус Сити Молле» состоялся мастер-класс самого известного стилиста страны Александра Рогова. Гости мероприятия узнали, каким трендам сезона стоит отдать предпочтение, существуют ли особые правила личного стиля, в чем отличие «лука» от «кора» и многое другое. Каждый смог задать вопрос эксперту и узнать, как составить свой безупречный гардероб к новому сезону.

© пресс-служба «Крокус Сити Молла

Стилист предложил нескольким участникам предметно разобрать их образы. Самые смелые вышли на сцену и получили рекомендации от маэстро стиля.

«Главный совет при составлении гардероба – ориентироваться не на моду, а на собственный стиль. Выбирайте то, что идет именно вам, и дополняйте образ трендовыми деталями. Единственное, что никогда не выйдет из моды – ухоженный внешний вид и гармоничный образ», – поделился Александр Рогов.

В завершение мастер-класса Александр объявил победителя специального розыгрыша и вручил ему секретный подарок – стильную сумку, которую выбрал лично. Многие участники получили подарки от «Крокус Сити Молла» и партнеров мероприятия. Все подарки идеально соответствуют модным рекомендациям стилиста: «Неважно, какой сейчас сезон и какая погода. Есть два простых приема: правило усложнения и правило упрощения образа».

В «Крокус Сити Молле» вы сможете найти все изделия из подборки Александра Рогова и другие актуальные модели для создания идеального гардероба.