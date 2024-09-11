Рогов назвал бахрому трендом весны и лета 2025 года

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов рассказал в Telegram-канале про тренд весны и лета 2025 года.

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Стилист опубликовал кадры с показов, которые прошли в рамках Нью-Йоркской недели моды. Эксперт заметил, что дизайнеры активно использовали вещи с бахромой на своих шоу.

«Нью-Йоркская неделя моды в самом разгаре, но уже можно отследить будущие тренды сезона весна/лето 2025. Одним из них наверняка станет бахрома: из рафии, из трикотажа, из кожи, широкая или максимально тонкая», — написал Рогов.

В августе телеведущий заявил, что прозрачные вещи будут актуальны осенью. Стилист рекомендовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Недавно Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.