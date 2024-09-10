Вишневый блонд: окрашивание, которое освежит осень

Cherry blonde бьет все рекорды популярности уже второй месяц подряд. Он активно подвинул персиковый и лавандовый блонд, который так облюбовали селебритис. Стилист Иванна Гринович рассказала нам о трендовом окрашивании чуть больше. Вы готовы к цветным экспериментам этой осенью?

Как выглядит cherry blonde

Окрашивание блонд в оттенке cherry — теплый и более глубокий вариант персикового блонда.

Иванна: «Этот вариант подходит почти всем девушкам с цветотипом лето — теплый оттенок натуральных волос и слегка смуглая кожа. Также могу посоветовать его светло-рыжим девушкам, которые не хотят слишком сильно менять имидж».

Основной момент, который стоит учитывать, — обязательно должны оставаться светлые пряди, в противном случае вы получите «плоский» рыжеватый оттенок без переливов цвета.

Как получить вишневый блонд

Как объясняет наш эксперт, много зависит от ваших пожеланий. К примеру, можно уйти больше в персиковый оттенок или же добавить немного красного, «разбавив» рыжину и светлые пряди. Однако самый трендовый вариант — максимально натуральное окрашивание. Как правило, оно выполняется в технике балаяжа.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

Несмотря на то, что этот вариант блонда не требует избавления от рыжины, уход должен быть не менее тщательным. Ваш мастер обязательно посоветует средства для домашнего ухода, не стоит игнорировать этот момент. Что касается походов в салон, от вас потребуется свободный день раз в десять недель, чтобы подкрасить волосы, а также регулярно питать их профессиональной косметикой, чтобы поддерживать здоровый вид. Если ваш натуральный цвет волос довольно темный, посещать колориста придется чуть чаще — раз в пять недель.

В любом случае, учитывайте потребности волос и обновляйте цвет тогда, когда этого действительно требует ситуация.