Коллаген стал популярным ингредиентом в косметической индустрии, обещая чудодейственное омоложение кожи. Однако многие эксперты утверждают, что косметика с коллагеном на самом деле не дает обещанных результатов. Давайте разберемся, почему это так.

Главная причина неэффективности косметики с коллагеном заключается в том, что молекулы коллагена слишком велики, чтобы проникнуть через верхний слой кожи. Коллаген – это крупный белок с молекулярной массой около 300 кДа.

Более того, даже если бы коллаген мог проникнуть в кожу, нет гарантии, что он бы правильно встроился в существующую коллагеновую сетку. Синтез и регуляция коллагена в организме – это сложный процесс, который не может быть воспроизведен простым нанесением белка на кожу.

Что должно входить в состав антивозрастной косметики

Тем не менее, косметические компании продолжают использовать коллаген в своих продуктах, опираясь на его «чудо-ингредиента».

Подробнее об этом рассказал в своем видео биолог @Scinquisitor.