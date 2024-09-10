Дочь Барака Обамы заметили в наряде за 297 тысяч рублей

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия появилась на фестивале Deauville American Film Festival. Соответствующие снимки публикует издание Page Six.

26-летнюю знаменитость заметили на красной ковровой дорожке в наряде бренда Vivienne Westwood, который состоял из клетчатого корсета и юбке длины макси стоимостью 3268 долларов (297 тысяч рублей). Завершали образ кожаные сапоги на небольшом каблуке. При этом волосы она распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

Известно, что на мероприятии Обама представляла собственный короткометражный фильм The Heart.

В августе дочерей Обамы засняли в откровенных нарядах на вечеринке. Сестры посетили мероприятие, организованное канадским рэпером Дрейком в клубе Bird Streets Club в Западном Голливуде.