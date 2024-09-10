Косметолог перечислила, что запрещено делать после увеличения губ

Контурная пластика губ — одна из самых популярных процедур в современной косметологии. Однако, несмотря на всю ее простоту, существуют некоторые ограничения после увеличения губ, нарушать которые настоятельно не рекомендует наш эксперт, косметолог Виктория Глушенкова.

Не снимайте отек

После первой процедуры некоторые девушки совершают большую ошибку — пытаются снять отек путем охлаждения льдом.

Виктория: «Забудьте про компрессы! Гель должен распределиться по всей полости, для этого необходимо поддерживать температуру тела».

Помимо прочего вы просто замедлите заживление ранок, оставшихся после инъекций.

Не нагревайте губы

Вторая крайность — посещать места, где есть риск быстрого повышения температуры тела, например, бани и сауны. При высоких температурах гиалуроновая кислота просто распадается, в результате вы не получаете того эффекта от процедуры, на который рассчитывали. Также наш эксперт советует отложить посещение спортзала хотя бы на 10 дней — повышенная активность также не даст гелю равномерно распределиться.

Не сминаем губы

Несмотря на недолгий период восстановления, примерно на неделю у вас будет ограничение, связанное со сминанием губ.

Косметолог: «Подождите хотя бы 10 дней, прежде чем переходит к активным поцелуям и жесткой мимике. Еще я бы не рекомендовала посещать стоматолога в восстановительный период».

Филлер довольно капризен и любые физические попытки смять губы приведут к смещению геля.

Осторожнее с лекарствами

Препараты, разжижающие кровь, в период восстановления после контурной пластики запрещены. Все дело в том, что под воздействием медикаментов вроде аспирина может произойти такая неприятность, как возникновение гематомы. Если вы проходите терапию с участием подобных препаратов, отложите проведение процедуры увеличения губ как минимум на две недели.