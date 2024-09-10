Эвелина Бледанс прошлась по Петергофу в прозрачном костюме

Актриса Эвелина Бледанс прошлась по Петергофу в прозрачном кружевном костюме. Звезда поделилась в соцсетях кадрами, снятыми на территории парка.

«Этот зонтик гулял здесь 150 лет назад. Сегодня гуляет со мной. Спасибо моему мужчине за такие подарки, а могучей России — за возможность наслаждаться лучшими дворцами и парками мира», — отметила артистка.

Бледанс недавно призналась, что семь лет состоит в отношениях с возлюбленным, имя которого пока не готова раскрывать. Телеведущая в феврале опубликовала в соцсетях фото в объятиях мужчины, но закрыла его лицо смайлом.

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У знаменитости двое детей. Своего первенца она родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий. В 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Телеведущая признавалась, что давно мечтает о внуках, но сын пока не задумывается о семье. Звезда также была замужем за продюсером Александром Семиным, 1 апреля 2012 года у них родился мальчик Семен с синдромом Дауна, а в 2017 году супруги развелись.

Ранее Бледанс снялась в купальнике на крыше отеля в Екатеринбурге.