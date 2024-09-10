Жена Гарика Мартиросяна показала фигуру в прозрачном наряде

Жена шоумена Гарика Мартиросяна показала фигуру в прозрачном наряде. Писательница Жанна Левина-Мартиросян пришла на съемки Comedy Club в костюме из пайеток и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Многие люди думают, что писать шутки легко. «Что это вообще за работа? Веселить народ, это так, развлечение!» — считают они. Что имею сказать по этому поводу. Возьмите белый лист бумаги и напишите несколько шуток, которые рассмешат не только вашу маму. И тогда, может быть, вы поймете, что такое написать за 20 лет сотни тысяч шуток, смешных песен, поставить десятки тысяч классных, смешных номеров. Браво всем ребятам, которые в течение 20 лет работали в Comedy Club», — отметила автор книги «Дневник жены юмориста».

© Соцсети

Мартиросян в 1998 году женился на своей возлюбленной Жанне. В 2004 году Левина родила дочь, которую назвали в честь матери артиста. А в 2009 году в семье вновь произошло пополнение — у пары появился сын Даниэль. Телеведущий подчеркивал, что дети избегают публичности и не хотят «ввязываться» в шоу-бизнес, и он с женой уважает их личное пространство.

Продюсер публично заявлял, что у супруги прекрасное чувство юмора, и этим она покорила его при первой встрече. По словам Мартиросяна, умение шутить помогает им в семейной жизни быстро решать конфликтные ситуации и споры.

Ранее жена Гарика Мартиросяна показала их 20-летнюю дочь, избегающую публичности.