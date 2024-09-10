МакSим пришла в ресторан в мини-шортах

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) пришла в ресторан на крыше в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница позировала у прозрачного заграждения на фоне городского пейзажа вместе с дочерью. Звезда предстала перед камерой в облегающем черном топе без рукавов и джинсовых мини-шортах. Также она повязала клетчатую рубашку на бедра и надела черные ботинки на массивной подошве и со шнуровкой.

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В то же время она уложила волосы в пучок и выбрала в качестве украшений цепочку на шею с крупными звеньями, браслеты и кольца.

В апреле МакSим отдохнула в черном бикини и леопардовой тунике на яхте.