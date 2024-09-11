Бейонсе поучаствовала в откровенной фотосессии для мужского журнала

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном виде для мужского журнала GQ. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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43-летняя знаменитость поделилась серией снимков со съемки. На одном фото поп-исполнительница позирует, сидя на барном стуле. На ней облегающее платье, оформленное прозрачным верхом. Складки на ткани изделия едва прикрывают обнаженную грудь артистки.

© Соцсети

На других кадрах Бейонсе запечатлена в обтягивающем черном платье с глубоким декольте. Ее внешний вид дополняют массивное колье с драгоценными камнями и длинные серьги. Кроме того, знаменитость показала фигуру в прозрачном платье со стразами, верх которого украшен перьями.

© Соцсети

Ранее сообщалось, что Бейонсе отметила день рождения в боди и мини-юбке люксового бренда Pucci, снявшись на пляже в компании своего супруга, рэпера Jay Z.