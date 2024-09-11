Холли Берри снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская актриса Холли Берри снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Marie Claire. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенном снимке 58-летняя звезда «Женщины-кошки» предстала, лежа на лестнице. Она позировала перед камерой в прозрачном платье черного цвета, оформленном кружевами. При этом видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера. Ее грудь прикрывали цветочные аппликации на платье.

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Кроме того, за время съемки Берри примерила корсет, выполненный из объемных фигур в виде винограда, цветов и рук. Вдобавок она продемонстрировала фигуру в оливковом платье из шелка и черных капроновых чулках.

В июле Холли Берри также показала на камеру откровенный образ. Тогда актриса запечатлела себя в черных трусах с разрезами на талии и кожаной маске из фильма «Женщина-кошка».