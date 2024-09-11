Селена Гомес снялась в откровенных образах для глянца

Американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель Селена Гомес снялась в откровенных образах для глянцевого журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном фото 32-летняя знаменитость предстала, сидя на кухонном столе. Она позировала перед камерой в облегающем прозрачном комбинезоне, оформленном кружевами. При этом на размещенных кадрах видно, что под изделием присутствует черное боди с глубоким декольте.

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Кроме того, Гомес примерила корсет, который частично обнажил ее грудь, и кожаную мини-юбку. Также звезда снялась для обложки издания в черной байкерской куртке, приспустив ее с плеч.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес официально стала миллиардером. По информации Bloomberg, это стало возможным благодаря собственному бизнесу.