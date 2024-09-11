Чехова вышла на красную дорожку в платье с глубоким декольте

Телеведущая, актриса Анфиса Чехова появилась на публике в откровенном платье с глубоким декольте. Звезда поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время ее прохода по красной дорожке.

«В очередной раз я повела премию журнала FB «Человек года». Всегда рада быть причастной к этому мероприятию. В этом рилсе я хотела спеть оду моему идеальному платью! Все-таки оно существует! Платье, которое одновременно и ретро, и футуристическое. Я влюбилась сразу, как только увидела. А вы что думаете? Оцените мой образ», — отметила артистка.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Красотка, фотограф даже засмотрелся», «Платье — огонь», «Женщина-кошка», «Бесподобна», «Выглядите на все 100», «Роскошная», «И платье, и вы просто потрясающие», «Какая же вы красивая», «Истинная женщина», «Невозможно глаз отвести».

Чехова рассказывала в соцсетях, что практически всю жизнь боролась с лишним весом. Начиная с подросткового возраста она пробовала разные диеты, в том числе прибегала к экстремальным способам. Потом стала активно заниматься спортом, но эффект от тренировок долго не держался, у актрисы постоянно случались срывы, которые возвращали ее к исходным данным. И только последние восемь лет Чехова перестала контролировать вес — ей удалось найти свой подход к похудению. Звезда признавалась, что отказалась от мяса, дрожжей и сахара, а также занялась йогой. И теперь ее вес варьируется от 58 до 61 килограмма.

У знаменитости есть сын, она родила Соломона в 2012 году от актера Гурама Баблишвили. Через три года после этого события пара официально зарегистрировала отношения, однако брак долго не продержался — супруги развелись весной 2017 года.

Ранее Анфиса Чехова снялась в откровенном купальнике.