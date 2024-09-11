Появились фото жены Криса Хемсворта в мини-юбке без фильтров

Появились фото жены звезды «Мстителей» Криса Хемсворта, испанской актрисы и модели Эльзы Патаки без фильтров. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Папарацци сняли 48-летнюю артистку на улице в городе Баллина, Австралия, когда она выходила из спортивного магазина. Знаменитость предстала на полученных кадрах в кремовой мини-юбке, черном бюстгальтере и полупрозрачном белом топе.

Кроме того, звезда, исполнившая роль Елены Нивес в серии фильмов «Форсаж», надела кроссовки с леопардовыми вставками и две золотистые цепочки с кулонами в виде прозрачного камня и кристалла. Также она распустила волосы, уложенные с эффектом пляжных волн.

Ранее в сентябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенное фото с отдыха.