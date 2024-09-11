Елена Летучая показала фигуру в облегающей спортивной форме

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в облегающей форме для фитнеса. Фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость предстала перед камерой во время занятий спортом под открытым небом. Она снялась в сером костюме, который состоял из топа с длинными рукавами и легинсов с завышенной талией. При этом наряд оказался оформлен швами, подчеркивающими грудь и ягодицы.

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Пользователи сети оценили кадры в комментариях.

«Как красиво», «Шикарные формы», «Крутая», — восхитились поклонники.

Ранее в сентябре Елена Летучая поделилась снимком в бикини, сделанном на отдыхе в Австралии.