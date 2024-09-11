Кейт Уинслет высказалась о старении и красоте женской внешности

Британская актриса Кейт Уинслет высказалась о старении и назвала самые красивые детали в женской внешности. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Harper's Bazaar.

48-летняя звезда «Титаника» считает, что женщины стареют, как хорошее вино.

«Женщины становятся красивее с возрастом, это точно. Наши лица становятся более похожими на нас. В них больше жизни, больше истории. То, что я нахожу невероятно красивым, — это морщины вокруг глаз, тыльная сторона ладоней», — объяснила она.

При этом Уинслет отметила, что важно следить не только за своим внешним видом и физической формой, но и ментальным здоровьем.

«Я думаю, что эти вещи имеют значение, и они проявляются в том, как мы выглядим, и, конечно, в том, как мы себя чувствуем. Красота — это скорее чувство, а не то, на что мы смотрим», — уточнила знаменитость.

В августе сообщалось, что участник съемочной команды упомянутого журнала попросил Уинслет прикрыть складки на животе во время фотосессии топлес.