Семь лучших стрижек для шатенок и брюнеток: тренды осени 2024

Эта осень принесла тренды, которые подчеркивают естественную красоту темных волос и позволяют экспериментировать с длиной, текстурой и формой шатенкам и брюнеткам. Или тем, кто пока только мечтает о новом оттенке волос этой богатой палитры. Рассмотрим 7 лучших идей для стрижек, которые будут особенно актуальны в осеннем сезоне.

Удлиненное каре с ровным срезом

Такая прическа добавляет образу строгости и изысканности, при этом делая волосы визуально более густыми.

«Ровный срез, подчеркивающий здоровье волос, особенно эффектно смотрится на темных оттенках, создавая яркий контраст и привлекая внимание к контуру лица», — объясняет стилист Евгения Куклина.

Чтобы стрижка выглядела модно и современно, можно добавить блеск с помощью спрея или легкого масла для волос.

Каскадные слои на среднюю длину

Многослойные стрижки снова в центре внимания. Каскадные слои, выполненные на средних волосах, придают динамичность и объем, что делает этот стиль идеальным для шатенок и брюнеток с густыми волосами. Волосы начинают плавно «играть» в движении, создавая легкий и непринужденный образ.

«Каскадные стрижки лучше всего смотрятся в сочетании с легкой волнистой текстурой, которую можно создать с помощью щипцов для завивки или соляного спрея», — утверждает стилист.

Микс боба и пикси

Для тех, кто хочет экспериментировать, микс стрижки боб и пикси станет идеальным вариантом. Эта смелая и стильная прическа объединяет длину классического боба с легкой дерзостью пикси, создавая баланс между женственностью и непокорством. Такой микс хорошо сочетается с текстурированными укладками, что делает его модным трендом осени 2024. Добавьте челку для еще более эффектного образа — длинная косая челка подчеркнет черты лица и сделает образ более гармоничным.

Короткий боб с челкой

Короткий боб с челкой — тренд, который вновь возвращается на подиумы и улицы модных столиц. Такая стрижка особенно эффектно смотрится на брюнетках и шатенках, так как темные волосы подчеркивают четкость линий и контрастность формы.

«Челка может быть как прямой, так и асимметричной, в зависимости от предпочтений. Используйте выпрямляющий утюжок, чтобы придать ей идеальную гладкость», — советует стилист.

Лонг-боб с текстурированными концами

Длинный боб уже несколько сезонов остается на вершине популярности, но осенью 2024 его особенность — текстурированные, рваные концы. Этот стиль создает легкость и объем, что особенно актуально для шатенок и брюнеток с тонкими волосами. Стрижка отлично сочетается как с прямыми, так и с волнистыми прическами. Чтобы подчеркнуть текстурированные концы, используйте спрей для создания текстуры или легкий мусс для укладки.

Пикси с выбритыми висками

Для тех, кто предпочитает ультракороткие стрижки, пикси с выбритыми висками — смелый выбор на осень 2024. Этот стиль сочетает в себе резкие линии и плавные переходы, придавая образу оригинальность и индивидуальность. Темные волосы усиливают эффектность, делая прическу еще более выразительной. Для большей графичности, используйте гель или воск.

Стрижка шэг на длинные волосы

Шэг (shag) продолжает завоевывать популярность. Осенью 2024 эта стильная и немного небрежная стрижка с длинными, слегка рваными слоями особенно эффектно будет смотреться на длинных волосах. Шэг придает волосам объем, текстуру и воздушность, создавая эффект легкой небрежности. Для придания дополнительного объема используйте спрей для создания текстуры или мусс для укладки, а также высушите волосы феном, наклонив голову вниз.