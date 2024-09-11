Стилист назвал осенние тренды в макияже

Осенью будет актуально красить губы тональным кремом, рассказала «Радио 1» стилист Кристина Палюткина. По ее словам, также в тренде будет «поцелуйная отметка» и перламутровые помады.

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«Один из трендов: мазать губы тональным кремом. Это возвращает к 2007–2010 годам, однако наносить так же смачно, как тогда, не стоит. Можно использовать, например, консилер, потом немного прибить его спонжиком, обвести контур губ карандашом, растушевать и нанести блеск», — объяснила эксперт.

Стилист отметила, что будет модно наклеивать тату на веки, можно выбрать различные рисунки и оттенки такого макияжа глаз. Также в тренде немного поплывший «смоки айс», который не требует идеальной растушевки. Можно попробовать нанести немного теней во внутренний уголок глаза. Кроме того, популярной считается «поцелуйная метка».

«Некий блюр на губах: вы поцеловались, и как будто остались поцелуйные отметки. Они размытые, заблюренные, словно никто не догадался, что вы только что целовались с любовью всей вашей жизни. Красноватый оттенок можно растушевать при помощи любой техники», — добавила Палюткина.

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