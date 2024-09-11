Стилист рассказал, какие сумки будут трендом осени и зимы

Старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина рассказала «Газете.Ru» о самых модных сумках осени и зимы 2024 года.

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Эксперт посоветовала обратить внимание на сумки в стиле East-to-West, отличающиеся удлиненной прямоугольной формой.

«Эти модели, замеченные на подиумах Proenza Schouler и Gucci, сочетают в себе практичность и элегантность. Их вытянутый горизонтальный силуэт позволяет взять c собой все необходимые вещи, а также привносит каплю строгости. Сочетайте такие сумки с классическими пальто или костюмами — образ современной модной учительницы готов!» — начала Шумилина.

Стилист также рекомендовала присмотреться сумкам с металлическими ручками. По словам эксперта, этот элемент добавляет изделиям скульптурности и современного вида.

Леопардовый принт, как отметила Шумилина, сейчас тоже на пике популярности и активно используется не только в одежде, но и в аксессуарах.

«Сумки с таким рисунком — идеальный способ добавить энергичности в ваш гардероб. Тренд предлагает бесконечные возможности для комбинирования, ведь леопардовый принт очень адаптивен и подходит ко многим принтам и фактурам: бархату, вельвету, шелку, кашемиру, твиду», — рассказала стилист.

Шумилина также предложила поискать в магазинах сумки цвета хаки. Эксперт отметила, что этот оттенок легко сочетается с другими трендовыми цветами осени: бордовым, насыщенным шоколадным, темно-синим и даже светло-бежевым.

По словам Шумилиной, одна из самых ярких тенденций 2024 года — сумки с обвесами. Стилист заявила, что изделие можно украсить цепями, карабинами, брелоками, мини-сумочками, кристаллами и функциональными деталями, такими как чехлы для наушников или держатели для бутылок.

«С помощью обвесов можно выразить свою индивидуальность, да и просто немного развлечься. Если ваша сумка украшена множеством обвесов, лучше выбрать сдержанный, минималистичный наряд или что-то базовое, чтобы не перегрузить образ в целом», — посоветовала Шумилина.

В заключение стилист рекомендовала присмотреться к бордовым сумкам. Шумилина отметила, что изделия в этом цвете хорошо смотрятся с разными оттенками — от классических черного и серого до более смелых комбинаций, например, пудрово-розового или изумрудно-зеленого.