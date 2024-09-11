Какую верхнюю одежду выбрать осенью, чтобы быть в тренде

Пусть за окном по-летнему тепло, совсем скоро мы будем доставать куртки и пальто. Стилист Александра Шурина рассказала, какую верхнюю одежду оставляем в этом сезоне, а от какой пора было избавиться еще в прошлом.

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Стеганая куртка

Теплый вариант, когда дело близится к зиме. Прелесть такой куртки в том, что вы можете выбрать любую длину в зависимости от предпочитаемого стиля в одежде. Осенью 2024 года в топе куртки до середины бедра и короче. Александра:

«Выбирайте модель без меха, но если очень хочется, меховые вставки не должны быть из длинной шерсти».

И еще один момент от стилиста — избегайте зауженных моделей.

Тренч

Тонкий плащ — обязательный атрибут осеннего гардероба. Однако бежевый тренч до середины колена уже стал «оскорблением» любого стиля. В сезоне 2024 в тренде темные модели графитового, шоколадного или просто черного цвета. Что касается длины, наш эксперт рекомендует обратить внимание на плащи ниже икры. Так вы вытяните силуэт и не «обрежете» ногу.

Простая «кожанка»

Не так важно, выбираете вы косуху или же кожаную куртку в виде пиджака — подобный вариант верхней одежды будет идеальным дополнением к любому стилю, в отличие от бомбера, который уже начал сдавать стильные позиции. Александра:

«Какое-то время в топе были кожаные крутки с металлическим декором и различными вставками, но если вам нужна прочная база, подберите кожаную куртку без дополнительных элементов».

Слишком обтягивающие модели не только не актуальны, но и значительно сужают выбор одежды под саму куртку.

Пальто

Без прямого пальто осень пройдет зря. По крайней мере, в плане создания трендового образа 2024. Двубортное шерстяное пальто прекрасно дополняет любой стиль, кроме спортивного. Но стилисты не запрещают нам миксовать образы с пальто и светлыми кедами или кроссовками. В этом сезоне длина важна как никогда — выбираем длинные модели, почти до щиколотки, а вот цвет совершенно не важен.