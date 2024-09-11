Актриса Анна Банщикова появилась на фестивале в трендовой одежде

Актриса Анна Банщикова появилась на публике в откровенном наряде. Звезда сериала «Ищейка» позировала в трендовой юбке с разрезом до бедра и блузке без рукавов и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

© globallookpress

«Открыли фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в Сочи», — отметила артистка.

© РИА Новости

Подписчики знаменитости активно прокомментировали пост, оценив ее образ:

«Вы такая красотка, просто огонь», «Фантастически выглядите», «Самая шикарная», «Постройнели. Так держать!», «Идеальная», «Вы так похудели», «Красавица», «Какой красивый образ», «Муза», «Ну очень красивая девушка», «Так стильно», «Вы шикарны», «Красивая и талантливая», «Роскошная женщина».

Актриса с 2007 года замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым, супруги воспитывают троих детей: 17-летнего Михаила, 15-летнего Александра и 7-летнюю Марию. По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь. Звезда объясняла, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».