Ювелир призвал носить многослойные украшения

О том, как такой стиль позволяет выразить индивидуальность, а также какие бесконечные возможности для креативного самовыражения открывает, рассказала «Газете.Ru» эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

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«Многослойность в украшениях предлагает простой, но эффектный способ разнообразить образ. Ключевая идея заключается в сочетании нескольких изделий одного типа (например, цепочек или колец) одновременно. При этом одно из них может быть ярким акцентом и центром композиции, или же, наоборот, все украшения равноценны по своей роли и создают интересный гармоничный микс, построенный на нюансах цвета, фактуры или формы», — рассказала Ракутина.

Эксперт также подчеркнула, что удачно сочетаются цепочки различной длины и плетения с необычным колье.

«Например с небольшими декоративными элементами по всей длине или одной акцентной подвеской. Оптимальным обычно является сочетание 2-3 цепочек, разной длины (от 40 до 70 см), хотя в зависимости от желаемого эффекта и стиля может быть больше», — отметила она.

Ювелир заявила, что тренд на многослойность не ограничивается только шейными украшениями.

«Популярность набирает сочетание массивных колец, подобранных в одном стиле. Особенно эффектно выглядят текстурные изделия неправильной формы в сочетании с более простыми по форме, дополненными элементами символики и текста. По этому же принципу можно комбинировать разные по ширине и дизайну браслеты, создавая стильный акцент», — добавила она.

Еще один вариант, по ее мнению, многослойные комбинации для украшения ушей.

«Это всевозможные каффы, хаггисы, серьги для пирсинга ушей, серьги для нескольких проколов, соединенные цепочками. Такие модные виды сережек можно сочетать как с классическими, так и непарными или моносерьгами, включая свою фантазию и креатив», — высказалась эксперт.

Она добавила, что при создании многослойных комплектов украшений важно учитывать разнообразие материалов и текстур.