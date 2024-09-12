Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в нижнем белье на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала в трикотажном белом комплекте белья. Съемка прошла в номере и на балконе отеля с видом на море. Волосы она уложила в хвост и отказалась от макияжа. Образ завершили наушники и солнцезащитные очки. В кадре модель делала вид, что чистит зубы.

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Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.

Недавно модель раскритиковали за лицо с прыщами. Рози Хантингтон-Уайтли показала лицо без макияжа, и была раскритикована в комментариях.