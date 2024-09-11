Эксперт рассказал, как носить спортивный комбинезон в офис

Сооснователь петербургского бренда одежды из вязаного трикотажа Rely Алена Сергеенкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как внедрить спортивный комбинезон в деловой гардероб.

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«Современные девушки стремятся к work-life blend — хотят подружить работу с личной жизнью, стерев границы между ними. Это отражается на моде: все актуальнее становится универсальная одежда, в которой утром можно поехать в офис, а вечером — в тренажерный зал, сменив лодочки на кроссовки», — объяснила Алена Сергеенкова.

К универсальным вещам собеседница «Газеты.Ru» причислила спортивные комбинезоны — и порекомендовала носить их с рубашками и жакетами.

«При грамотной стилизации даже спортивный комбинезон может стать прекрасной основой для образа в офис. Сочетайте его с классической рубашкой и удлиненным жакетом с мужского плеча, а на ноги наденьте туфли на каблуке kitten heel или лоферы на плоском ходу», — посоветовала эксперт.

По словам Алены Сергеенковой, заменить жакет можно вязаным жилетом или джемпером.

«Разбавить крепкую пару комбинезона и рубашки под силу не только пиджакам и блейзерам. С этой задачей превосходно справятся жилет в стиле преппи или фактурный джемпер. Что бы вы ни выбрали, пусть воротник и низ рубашки выглядывают наружу — этот нехитрый стайлинг-трюк сделает образ интереснее», — порекомендовала она.

Любительницам фэшн-экспериментов предлагается носить поверх спортивных комбинезонов платья и юбки.