Восемь модных объемных сумок, в которых поместится все

Приталенный крой и облегающие фасоны — это новая (старая) глава истории про одежду. Держим курс на утонченную женственность, но, кажется, дамских сумок она пока не коснулась. Вопрос, как впихнуть невпихуемое, решается все так же, как и в прошлом году, — максимально объемная модель вам в помощь. Гигантомания пока не сбавляет оборотов, поэтому выбираем размеры XL или XXL.

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Однако если летом дизайнеры призывали носить подобную сумку расстегнутой (видны запасная пара обуви и ноутбук? Вы точно в тренде), то теперь стоит скрыть все в глубинах необъятного мира самого главного женского аксессуара.

Что касается моделей, то оверсайзные шоперы, хобо, тоуты и саквояжи готовы принять в себя все ваши пожитки, без которых не обойтись в течение дня. Особое внимание на замшевые позиции — этой осенью без замши никуда. Как и без винных, коричневых и оливковых оттенков. И думайте не только о том, что вы несете, но и как вы это несете. За ручки, под мышкой или через плечо, главное — без вреда для позвоночника.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru