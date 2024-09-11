Восемь действенных способов расслабить мышцы лица и избежать морщин

Женщины посвящают приличную часть жизни погоне за молодостью, используют самые разные техники для сокращения только намечающихся морщинок. Наталия Кочкина, врач-косметолог, поделилась с WomanНit лайфхаками, которые помогут вам в некоторой степени взять контроль над старением, тем более это не так уж и сложно.

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Следим за мимикой

Привычки морщить лоб, хмурить брови или сжимать челюсти приближают появление морщин. Конечно, мы все испытываем разные эмоции. Но иногда уровень стресса настолько сильный, что неосознанно делаем это постоянно.

Наш эксперт рекомендует хотя бы пару раз в день пробовать намеренно сосредотачиваться на мышцах лица, шеи. Наталия:

«Спрашивайте себя: как я сейчас, почему хмурюсь, что меня беспокоит. Стоит регулярно проводить такой самоанализ эмоций».

Напоминайте себе, что важно высыпаться, делать перерывы, включать в список дел не только важное и срочное, но и что-то приятное для себя: СПА, прогулку, встречу с друзьями — все то, что дает расслабиться душой и телом.

Практикуем гимнастику для лица

Одно из упражнений, которые рекомендуют делать эксперты — «губы уточкой». Как делать: надуть губы и примерно через минуту вернуть их в исходное положение.

Но есть важный нюанс. Одни исследования показывают, что гимнастика не травматична и приводит к заметным улучшениям: тонизирует мышцы, улучшает кровообращение, снимает спазмы, уменьшает проявление морщин.

Другие эксперты критикуют гимнастику за завышенные ожидания и несерьезный подход. Поэтому перед занятиями стоит понимать, что улучшить состояние кожи гимнастика поможет, но все проблемы точно не решит. Наталия:

«Также стоит подбирать упражнения в зависимости от состояния мышц и кожи, а не делать все, что только встречается на просторах сети».

Для лучшего эффекта можно взять консультацию у тренера с медицинским образованием, который разбирается в анатомии.

Укрепляем спину и следим за осанкой

Горы кремов и сывороток не помогут, если вы «в узел завязываетесь и вся скукоживаетесь, как старый рваный башмак». Зажимы в плечевом и шейном поясе нарушают циркуляцию крови и лимфы, вызывают спазмы, которые приводят к нарушению питания лица.

В результате кожа начинает страдать от нехватки микроэлементов и витаминов, которые переносятся с артериальной кровью. И возрастные изменения происходят быстрее.

«Помогают укрепить спину и вернуть красивую осанку пилатес, плавание, йога. И даже такое несложное упражнение как планка», — советует Наталия.

Кроме того, стоит минимизировать время в гаджетах, а при их использовании поднимать экран на уровень глаз, чтобы шея оставалась прямой.

Какие дополнительные процедуры с участием специалистов могут помочь отсрочить морщинки

Делаем массаж лица и шейно-воротниковой зоны

Массаж помогает улучшить кровообращение и лимфоотток, убрать отеки, снять напряжение в мышцах, уменьшить мимические морщинки. В идеале — сходить на одну, две процедуры к специалисту, чтобы лучше понять технику и интенсивность движений, которая подходит именно вам. Если такой возможности нет, то уделяйте процедуре хотя бы 5 минут в день.

Микротоки

При помощи мягких электрических импульсов кислород и питательные вещества проникают в кожу. В результате восстанавливается функция мышц, цвет лица улучшается, морщинки и носогубные складки разглаживаются.

Такую процедуру можно проводить как у косметолога, так и самостоятельно. Выбор аппаратов для домашнего ухода огромен, можно найти на любой цвет и бюджет. Но важно учитывать свой тип кожи, ее чувствительность и другие особенности. Поэтому перед покупкой аппарата лучше проконсультироваться с косметологом.

RF-лифтинг

Если микротоки работают на клеточном уровне, то RF-лифтинг позволяет избавиться от морщин на структурном уровне. Импульсы стимулируют образование коллагена, происходит уплотнение тканей, кожа подтягивается. Процедуру проводит специалист. Для лучшего результата необходим комплекс.

Безинъекционная мезотерапия Dermadrop

Dermadrop — это внедрение в глубокие слои кожи с помощью высокого давления кислорода и сверхзвуковой скорости активных сывороток и компонентов на основе гиалуроновой кислоты. Процедура обеспечивает максимальное увлажнение и разглаживание морщин у тех, кто пока не готов делать инъекции.

Состав сывороток специалист подбирает индивидуально. А поскольку эффект можно увидеть уже после первой процедуры и следов вмешательства: синячков, покраснений, папул — нет, то Dermadrop еще и прекрасный вариант для тех, кто хочет быстро подготовить кожу к особым мероприятиям.

Инъекции ботулотоксина

Это самый рабочий способ, чтобы убрать морщины и профилактировать их. Профилактика важна при первых признаках появления заломов.

Уменьшить или замедлить проявления морщин возможно как с косметологом, так и самостоятельно. Но чтобы увидеть результат, важно делать процедуры, направленные на расслабление и увлажнение регулярно. Однако опыт показывает, что обычно люди пользуются домашними гаджетами и делают упражнения пару недель. А потом попросту забывают или не находят времени.

Без системности прогресс будет минимальным или его не будет вовсе. Поэтому, если понимаете, что времени не хватает и часто забрасываете домашний уход, то для поддержания тонуса кожи, стоит хотя бы раз в 2—3 месяца посещать косметолога.