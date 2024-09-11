Модель Елена Перминова снялась в бриджах и жакете без бюстгальтера

Жена миллиардера Александра Лебедева, модель Лена Перминова снялась в бриджах и жакете без бюстгальтера. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лена Перминова позировала в черных бриджах и жакете с глубоким декольте и без бюстгальтера. Образ дополнили лаковые шлепки, очки и клатч. Волосы ей распустили и сделали нюдовый макияж.

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«Куколка похудела», «Потрясающая фигура», «Выглядите роскошно», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Знаменитость родила четверых детей от бизнесмена: они воспитывают 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Лебедев на 27 лет старше своей возлюбленной. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались. После последней крупной ссоры миллиардер вернулся к модели, только когда узнал о ее четвертой беременности.

Бизнесмен также был женат на дочери советского биолога, академика Владимира Соколова Наталье, в браке у них родился сын Евгений. Модель рассказывала в личном блоге, что возлюбленный более 25 лет финансово помогает не только своему первенцу, но и его матери. Она считает, что так и должны вести себя достойные мужчины.