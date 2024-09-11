Эмили Ратаковски засняли в расстегнутой рубашке без бюстгальтера

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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33-летняя манекенщица посетила модный показ в Нью-Йорке в частично расстегнутой оверсайз-рубашке. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя область декольте. Помимо этого, она надела черные широкие брюки и босоножки.

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В качестве аксессуаров она предпочла сумку и солнцезащитные очки. Она распустила волосы и нанесла макияж.

Ранее Ратаковски опубликовала фото в наряде с глубоким декольте. Модель разместила серию снимков и видео, на которых предстала, стоя на балконе, в зеленом платье Gucci 2004 года длины макси.